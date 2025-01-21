Начиная с сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне есть приложение "Сбербанк Онлайн"

Сбербанк продолжает совершенствовать пользовательский опыт и представил новую функцию в своем мобильном приложении – возможность хранения цифровых копий карт лояльности. Это обновление призвано упростить жизнь клиентов, избавив их от необходимости носить с собой множество пластиковых карт.

Процесс добавления карт лояльности в приложение интуитивно понятен и состоит из нескольких шагов: