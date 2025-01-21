Начиная с сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне есть приложение "Сбербанк Онлайн"
- 10:05 21 января
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- Служба новостей
Сбербанк продолжает совершенствовать пользовательский опыт и представил новую функцию в своем мобильном приложении – возможность хранения цифровых копий карт лояльности. Это обновление призвано упростить жизнь клиентов, избавив их от необходимости носить с собой множество пластиковых карт.
Процесс добавления карт лояльности в приложение интуитивно понятен и состоит из нескольких шагов:
- Открываем приложение: Запустите Сбербанк Онлайн на смартфоне или планшете.
- Переходим в раздел «Карты лояльности»: Найдите соответствующий раздел в главном меню приложения. Он расположен в удобном месте для быстрого доступа.
- Добавляем карту: Нажмите кнопку «Добавить карту» или аналогичную.
- Сканируем или вводим данные: Выберите способ добавления – сканирование штрих-кода с помощью камеры телефона или ручной ввод данных карты (номер и название магазина). При ручном вводе важно точно следовать инструкциям приложения.
- Готово!: После успешного добавления цифровая копия карты появится в вашем списке.
Преимущества цифровых карт лояльности в Сбербанк Онлайн:
- Упорядоченность: Все бонусные карты собраны в одном месте – в цифровом кошельке. Больше не нужно искать нужную карту среди стопки пластиковых.
- Экономия времени: На кассе достаточно открыть приложение и показать штрих-код с экрана телефона. Это ускоряет процесс оплаты.
- Простота использования: Удобный интерфейс приложения делает работу с картами лояльности доступной даже для тех, кто не слишком уверенно пользуется технологиями.
- Безопасность: Сбербанк обеспечивает высокий уровень защиты данных, как и для других функций приложения. Ваши карты надежно защищены от несанкционированного доступа.
- Удобство хранения: Цифровые копии карт всегда под рукой, и вам не нужно беспокоиться о потере или повреждении пластиковых карт.
Внедрение функции хранения карт лояльности – это не просто обновление, а значительный шаг к повышению удобства повседневной жизни. Сбербанк Онлайн становится не только финансовым инструментом, но и универсальным помощником, который упрощает управление скидками и бонусами. Это еще один пример того, как технологии делают нашу жизнь проще и комфортнее, а Сбербанк подтверждает свою приверженность инновациям и потребностям современных пользователей, пишет progoroduhta.ru.