Эжвинская больница Сыктывкара закупила новые артроскопы за 2,7 миллионов рублей

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Эжвинская городская больница в Сыктывкаре обновила свой арсенал. Медучреждение купило новые артроскопы для хирургических вмешательств в полостях суставов. Об этом сообщает "Комиинформ". Как передает издание, на площадке госзакупок появились итоги онлайн-аукциона по приобретению артроскопов, которые можно использовать многократно. Стартовая цена закупки составляла 2,7 миллиона рублей. В аукционе участвовала лишь одна компания, чья документация соответствовала всем требованиям тендера.

Предложение подрядчика совпало с первоначальной стоимостью закупки. Название компании, выигравшей тендер, еще не было объявлено.

Согласно техническим спецификациям, оборудование должно быть поставлено в течение 20 дней после подписания контракта. Изделия, в количестве пяти штук, предназначены для хирургического отделения больницы в Эжве, Сыктывкар.