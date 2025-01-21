Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Эжвинская больница Сыктывкара закупила новые артроскопы за 2,7 миллионов рублей

Эжвинская больница Сыктывкара закупила новые артроскопы за 2,7 миллионов рублейФото из архива

Эжвинская городская больница в Сыктывкаре обновила свой арсенал. Медучреждение купило новые артроскопы для хирургических вмешательств в полостях суставов. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как передает издание, на площадке госзакупок появились итоги онлайн-аукциона по приобретению артроскопов, которые можно использовать многократно. Стартовая цена закупки составляла 2,7 миллиона рублей. В аукционе участвовала лишь одна компания, чья документация соответствовала всем требованиям тендера.

Предложение подрядчика совпало с первоначальной стоимостью закупки. Название компании, выигравшей тендер, еще не было объявлено.

Согласно техническим спецификациям, оборудование должно быть поставлено в течение 20 дней после подписания контракта. Изделия, в количестве пяти штук, предназначены для хирургического отделения больницы в Эжве, Сыктывкар.

Артроскопы используются для диагностики и лечения суставов через небольшие разрезы, в том числе для операций внутри суставных полостей, обеспечивая визуализацию и диагностику проблем.

...

  • 0

Популярное

Последние новости