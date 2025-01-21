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В Сыктывкаре проверят перевозчика 44 автобуса: кондуктор высадила ребенка из-за неоплаты проезда

В Сыктывкаре проверят перевозчика 44 автобуса: кондуктор высадила ребенка из-за неоплаты проезда Фото из архива

В Сыктывкаре будут разбираться в инциденте с кондуктором, который высадил ребёнка из автобуса. Об этом сообщает столичная администрация.

По словам родителей, несовершеннолетний был вытолкнут из транспортного средства из-за неуспешной оплаты через терминал. Мэрия столицы передала сведения в полицию.

15 января в различных пабликах появилась публикация от жительницы Сыктывкара, которая сообщила, что её сына высадили из 44-го автобуса. Ребёнок сел на остановке по улице Морозова и попытался оплатить картой, но кондуктор заявила, что оплата не прошла, и попросила мальчика выйти через две остановки. Мама приложила скриншот банковского приложения, подтверждающий списание средств.

20 января пресс-служба администрации Сыктывкара объявила о намерении провести служебное расследование. В заявлении мэрии говорится, что "администрация столицы Коми направила официальный запрос в МВД России по Сыктывкару с целью проведения проверки и оценки правомерности действий перевозчика".

Отметим, что федеральное законодательство запрещает высаживать из автобуса детей младше 16 лет, едущих без сопровождения взрослого, даже если есть проблемы с оплатой.

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