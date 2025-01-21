В Сыктывкаре проверят перевозчика 44 автобуса: кондуктор высадила ребенка из-за неоплаты проезда

В Сыктывкаре будут разбираться в инциденте с кондуктором, который высадил ребёнка из автобуса. Об этом сообщает столичная администрация.

По словам родителей, несовершеннолетний был вытолкнут из транспортного средства из-за неуспешной оплаты через терминал. Мэрия столицы передала сведения в полицию.