В Коми почти три тысячи семей получили пособие при рождении третьего ребенка
- 06:30 21 января
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- Инесса Богатая
В Коми 2797 семей получили выплаты после рождения третьего и последующих детей. По данным министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, такое пособие назначено на 2857 детей.
Для детей, родившихся с 1 января 2023 года, предусмотрено единое пособие от Социального фонда России. Если третий или следующий ребенок появился на свет до 31 декабря 2022 года, семьи могут выбирать между единым пособием и выплатами через соцзащиту по прежним правилам.
Выплаты через центры соцзащиты предоставляются до достижения ребенком трехлетнего возраста. Поддержку получат семьи, дети которых родились до конца 2022 года, при условии, что их доход не превышает двойного прожиточного минимума.
На 2025 год прожиточный минимум для трудоспособных в Коми составляет 22 228 рублей, а его двойной размер — 44 456 рублей. Таким образом, семья с двумя родителями и тремя детьми может претендовать на помощь при совокупном доходе не более 222 280 рублей. Семья с одним родителем и тремя детьми — при доходе, не превышающем 177 824 рублей, как уточнили в Минтрудсоц Коми.
Размер пособия соответствует прожиточному минимуму на ребенка в регионе: 23 081 рубль в северной климатической зоне и 18 594 рубля в южной.
При рождении третьего ребенка до 31 декабря 2022 года включительно, и если выбран вариант единого пособия, заявление оформляется через "Госуслуги", в МФЦ "Мои документы" или в ближайшем отделении Социального фонда России.
Если предпочтение отдается старым правилам выплаты через центры соцзащиты, заявление также подается на портале "Госуслуги", в МФЦ "Мои документы" или непосредственно в центр соцзащиты по месту жительства или пребывания.