В Коми почти три тысячи семей получили пособие при рождении третьего ребенка

В Коми 2797 семей получили выплаты после рождения третьего и последующих детей. По данным министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, такое пособие назначено на 2857 детей.

Для детей, родившихся с 1 января 2023 года, предусмотрено единое пособие от Социального фонда России. Если третий или следующий ребенок появился на свет до 31 декабря 2022 года, семьи могут выбирать между единым пособием и выплатами через соцзащиту по прежним правилам.