В Коми за убийство волка разрешат вне очереди добыть лося

В Коми каждому охотнику, убившему волка, разрешат без очереди получить право на отстрел лося. В регионе также вновь ввели денежное вознаграждение за ловлю серого хищника.

С 2025 года охотникам предоставят выплату в размере 20 тысяч рублей за каждого убитого волка. Об этом сообщили в администрации Усть-Куломского района.