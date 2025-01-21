В Коми за убийство волка разрешат вне очереди добыть лося
- 09:50 21 января
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- Инесса Богатая
В Коми каждому охотнику, убившему волка, разрешат без очереди получить право на отстрел лося. В регионе также вновь ввели денежное вознаграждение за ловлю серого хищника.
С 2025 года охотникам предоставят выплату в размере 20 тысяч рублей за каждого убитого волка. Об этом сообщили в администрации Усть-Куломского района.
В прошлом году на территории муниципалитета поймали около десяти волков, но проблема появления хищников остаётся актуальной. Например, в Усогорске волки спокойно разгуливают по дворам. В середине января в селе Усть-Кулом был пойман очередной волк, как передает "БНК".
Отметим, что каждому охотнику, убившему волка, дадут возможность без очереди получить лицензию на отстрел лося. За более подробной информацией нужно обращаться в охотничий отдел Усть-Куломского района по телефону: (82137) 93-281.
Следует заметить, что в соответствии с установленными лимитами на охотничий сезон с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года в Усть-Куломском районе разрешено добыть 101 лося.