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Знаменитая лыжница из Коми Раиса Сметанина продолжает находиться в реанимации

Знаменитая лыжница из Коми Раиса Сметанина продолжает находиться в реанимацииФото РЛК имени Раисы Сметаниной

По данным "Матч ТВ", 72-летняя олимпийская чемпионка по лыжным гонкам уже месяц пребывает в реанимации в тяжелом состоянии.

В декабре 2024 года спортсменка перенесла инсульт и была доставлена в больницу в Сыктывкаре. 17 декабря ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, где ее состояние стабилизировалось. 21 декабря она была переведена в палату интенсивной терапии. Однако спустя несколько дней, в связи с ухудшением состояния, врачи снова поместили ее в реанимацию другого отделения.

"На 18 января 2025 года Раиса Петровна остается в реанимации больницы в Санкт-Петербурге. Состояние тяжелое, без признаков улучшения или ухудшения. Не наблюдается никакой динамики," — сообщил "Матч ТВ" источник.

Раиса Сметанина завоевала четыре золотые медали на Олимпиадах, а также пять серебряных и одну бронзовую награду.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый композитор Михаил Герцман переведен из реанимации в отделение Коми республиканской клинической больницы.

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