Знаменитая лыжница из Коми Раиса Сметанина продолжает находиться в реанимации
- 21:45 20 января
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- Инесса Богатая
По данным "Матч ТВ", 72-летняя олимпийская чемпионка по лыжным гонкам уже месяц пребывает в реанимации в тяжелом состоянии.
В декабре 2024 года спортсменка перенесла инсульт и была доставлена в больницу в Сыктывкаре. 17 декабря ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, где ее состояние стабилизировалось. 21 декабря она была переведена в палату интенсивной терапии. Однако спустя несколько дней, в связи с ухудшением состояния, врачи снова поместили ее в реанимацию другого отделения.
"На 18 января 2025 года Раиса Петровна остается в реанимации больницы в Санкт-Петербурге. Состояние тяжелое, без признаков улучшения или ухудшения. Не наблюдается никакой динамики," — сообщил "Матч ТВ" источник.
Раиса Сметанина завоевала четыре золотые медали на Олимпиадах, а также пять серебряных и одну бронзовую награду.
Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый композитор Михаил Герцман переведен из реанимации в отделение Коми республиканской клинической больницы.