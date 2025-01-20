Знаменитая лыжница из Коми Раиса Сметанина продолжает находиться в реанимации

По данным "Матч ТВ", 72-летняя олимпийская чемпионка по лыжным гонкам уже месяц пребывает в реанимации в тяжелом состоянии.

В декабре 2024 года спортсменка перенесла инсульт и была доставлена в больницу в Сыктывкаре. 17 декабря ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, где ее состояние стабилизировалось. 21 декабря она была переведена в палату интенсивной терапии. Однако спустя несколько дней, в связи с ухудшением состояния, врачи снова поместили ее в реанимацию другого отделения.