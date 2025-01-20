В Сыктывкаре администратору ночного клуба продлили арест: он ударил битой посетителя заведения

Фото Сыктывкарского городского суда

Срок ареста администратора одного из столичных ночных клубов был продлён. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда. 20 января Сыктывкарский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста сотрудника ночного развлекательного заведения. .

Напомним, согласно версии следственных органов, 23 ноября рано утром в баре на улице Малышева мужчина в ходе ссоры намеренно ударил потерпевшего по голове бейсбольной битой, нанеся тяжкие телесные повреждения. Администратора клуба задержали 27 ноября.

Учитывая личность обвиняемого и обстоятельства предполагаемого преступления, суд удовлетворил ходатайство, продлив срок содержания обвиняемого под арестом до 23 февраля 2025 года включительно.

Решение пока не вступило в силу. Расследование уголовного дела ведётся следственным управлением следственного комитета МВД по Республике Коми.