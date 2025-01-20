В Сыктывкаре администратору ночного клуба продлили арест: он ударил битой посетителя заведения
- 01:00 21 января
- 16+
- Инесса Богатая
Срок ареста администратора одного из столичных ночных клубов был продлён. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
20 января Сыктывкарский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста сотрудника ночного развлекательного заведения. .
Напомним, согласно версии следственных органов, 23 ноября рано утром в баре на улице Малышева мужчина в ходе ссоры намеренно ударил потерпевшего по голове бейсбольной битой, нанеся тяжкие телесные повреждения. Администратора клуба задержали 27 ноября.
Учитывая личность обвиняемого и обстоятельства предполагаемого преступления, суд удовлетворил ходатайство, продлив срок содержания обвиняемого под арестом до 23 февраля 2025 года включительно.
Решение пока не вступило в силу. Расследование уголовного дела ведётся следственным управлением следственного комитета МВД по Республике Коми.
Напомним, ранее сообщалось, что уголовное дело мужчины, который вышвырнул подростка из автобуса, скоро поступит в сыктывкарский суд.