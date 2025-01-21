В Коми страховые пенсии у 250 тысяч человек проиндексировали на 7,3%
- 08:45 21 января
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- Инесса Богатая
Начиная с 1 января 2025 года, страховые пенсии по старости, инвалидности и случаю потери кормильца в Республике Коми были проиндексированы Отделением Социального фонда России на 7, 3%.
Управляющий региональным отделением Антон Хозяинов, пояснил:
"Повышение пенсий затронуло как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает трудиться. С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не увеличивались ежегодно, но по инициативе президента индексация будет возобновлена в 2025 году".
Январское увеличение затронуло более 250 тысяч пенсионеров, из которых около 44, 7 тысячи продолжают работать. Одновременно с этим, увеличение социальных пенсий по старости, инвалидности и случаю потери кормильца назначено на 1 апреля 2025 года, и Правительство России определит индекс повышения.
Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете звонить в единый контакт-центр по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или обращаться в клиентские службы, информацию о которых можно найти на сайте ОСФР по адресу https: //sfr.gov.ru/branches/komi/.