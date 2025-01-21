В Коми страховые пенсии у 250 тысяч человек проиндексировали на 7,3%

Фото из архива

Начиная с 1 января 2025 года, страховые пенсии по старости, инвалидности и случаю потери кормильца в Республике Коми были проиндексированы Отделением Социального фонда России на 7, 3%. Управляющий региональным отделением Антон Хозяинов, пояснил: "Повышение пенсий затронуло как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает трудиться. С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не увеличивались ежегодно, но по инициативе президента индексация будет возобновлена в 2025 году".

Январское увеличение затронуло более 250 тысяч пенсионеров, из которых около 44, 7 тысячи продолжают работать. Одновременно с этим, увеличение социальных пенсий по старости, инвалидности и случаю потери кормильца назначено на 1 апреля 2025 года, и Правительство России определит индекс повышения.