За выходные с улиц Сыктывкара коммунальные службы вывезли рекордное количество снега

Фото МКП "Дорожное хозяйство"

За последние выходные с улиц Сыктывкара вывезли рекордные 5800 кубических метров снега в сутки. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство". В дневные часы на улицах города использовалось около 50 единиц спецтехники. Среди них были 12 самосвалов и два погрузчика от соцпартнеров, шесть единиц арендованного оборудования для транспортировки снега на полигон в районе Дырнос и около 30 единиц техники предприятия.

За два дня соцпартнеры переместили на полигон свыше двух с половиной тысяч кубометров снега. Шесть партнерских организаций предоставили технику "Дорожному хозяйству" для ликвидации снежных завалов. Поддержка компаний-партнеров позволила расчистить подъезды к городу: площади перед аэропортом, авто- и железнодорожным вокзалом, улицы в районе Лесозавода и переполненные улицы Первомайской и Клары Цеткин. Их участие помогло расширить зону уборки и ускорить процесс вывозки снега с дорог и улиц.

Также очищен снег с улицы Тентюковской, на Сысольском шоссе, Театральной площади и в исторической части города.