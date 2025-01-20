За выходные с улиц Сыктывкара коммунальные службы вывезли рекордное количество снега
- 19:00 20 января
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- Инесса Богатая
За последние выходные с улиц Сыктывкара вывезли рекордные 5800 кубических метров снега в сутки. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство".
В дневные часы на улицах города использовалось около 50 единиц спецтехники. Среди них были 12 самосвалов и два погрузчика от соцпартнеров, шесть единиц арендованного оборудования для транспортировки снега на полигон в районе Дырнос и около 30 единиц техники предприятия.
За два дня соцпартнеры переместили на полигон свыше двух с половиной тысяч кубометров снега. Шесть партнерских организаций предоставили технику "Дорожному хозяйству" для ликвидации снежных завалов. Поддержка компаний-партнеров позволила расчистить подъезды к городу: площади перед аэропортом, авто- и железнодорожным вокзалом, улицы в районе Лесозавода и переполненные улицы Первомайской и Клары Цеткин. Их участие помогло расширить зону уборки и ускорить процесс вывозки снега с дорог и улиц.
Также очищен снег с улицы Тентюковской, на Сысольском шоссе, Театральной площади и в исторической части города.
Работа по уборке не останавливается, впереди вывоз снега с улиц Католикова, Осипенко, Морозова, перекрестка улиц Кирова и Савина, площади железнодорожного вокзала, а также грейдирование дорог в поселке Марты-ю и на дачах Максаковской.