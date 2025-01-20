В Коми операции на сердце стали безопаснее
- 17:30 20 января
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- Инесса Богатая
Врачи из Коми внедряют в свою практику менее травматичную альтернативу открытому сердечному вмешательству. Об этом сообщает "БНК".
Ранее, чтобы пройти процедуру ротационной атерэктомии для удаления бляшек из сосудов, пациенты должны были обращаться в федеральные центры или проходить шунтирование. Теперь такая необходимость исчезнет.
Как передает "БНК", сотрудники внедряют ротационную атерэктомию, современный метод для лечения сильно кальцинированных и атеросклеротических закупорок коронарных сосудов. Процедура является минимально инвазивной и выполняется под местной анестезией.
Жители Коми раньше были вынуждены отправляться в федеральные центры для таких операций или подвергаться сложному открытом сердечному вмешательству — аортокоронарному шунтированию. Теперь в регионе внедряется новый метод: эндоваскулярное вмешательство. Специальный катетер вводится через прокол артерии, позволяя проникнуть в сосуды эллиптическому бурильному устройству с алмазным покрытием. Он дробит бляшки на частицы менее 5 микрон, которые организм удаляет естественным образом, оставляя место для стентирования.
Благодаря этому восстанавливается кровоток, и пациенту не нужно проходить серьезную открытую операцию с последующими осложнениями, долгой медикаментозной терапией и реанимацией. Уже к вечеру после вмешательства пациент может встать. Планируется проводить примерно 40-50 таких операций ежегодно в диспансере.