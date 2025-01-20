В Коми операции на сердце стали безопаснее

Врачи из Коми внедряют в свою практику менее травматичную альтернативу открытому сердечному вмешательству. Об этом сообщает "БНК".

Ранее, чтобы пройти процедуру ротационной атерэктомии для удаления бляшек из сосудов, пациенты должны были обращаться в федеральные центры или проходить шунтирование. Теперь такая необходимость исчезнет.