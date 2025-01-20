В Сыктывкаре на производстве погибла сотрудница

Фото из архива

В Сыктывкаре погибла сотрудница предприятия во время производственных работ. Несчастный случай произошел 18 января на территории предприятия организации "Севлеспил".

Для расследования инцидента создали комиссию с участием Государственной инспекции труда Республики Коми.

Руководство компании выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины.

По данным нашего источника, погибшая - 45-летняя местная жительница, у нее осталось двое несовершеннолетних детей. Как нам рассказал родственник женщины, погибла она после того, как на нее задним ходом наехал трактор.

Редакция издания "Про Город Сыктывкар" направила запрос в МВД по региону. Подробности выясняются.