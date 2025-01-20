В Сыктывкаре на производстве погибла сотрудница
- 12:45 20 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре погибла сотрудница предприятия во время производственных работ.
Несчастный случай произошел 18 января на территории предприятия организации "Севлеспил".
Для расследования инцидента создали комиссию с участием Государственной инспекции труда Республики Коми.
Руководство компании выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины.
По данным нашего источника, погибшая - 45-летняя местная жительница, у нее осталось двое несовершеннолетних детей. Как нам рассказал родственник женщины, погибла она после того, как на нее задним ходом наехал трактор.
Редакция издания "Про Город Сыктывкар" направила запрос в МВД по региону. Подробности выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что на Сыктывкарском ЛПК произошел трагический несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник комбината. Незамедлительно была активирована программа реагирования на чрезвычайные ситуации. Причины инцидента выясняются. Руководить комиссией по расследованию будет Государственная инспекция труда Республики Коми.