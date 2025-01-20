Почему нельзя жить в сомнениях? Мудрец Омар Хайям дал ценный совет — заменит 2-часовой сеанс у психолога
- 12:06 20 января
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- Служба новостей
Персидский ученый, философ и поэт Омар Хайям известен во всем мире своими рубаи. Их смысл многогранен и содержит скрытый символический смысл.
Некоторые ученые считают, что Хайям был суфием и широко использовал метафоры, традиционные для мистической суфийской поэзии. Поэтому часто упоминаемое в его четверостишиях вино вовсе не означает спиртной напиток. Имеется в виду состояние адепта, близкое к эйфории.
Исходя из такой трактовки, цитата о ложной истине и «мертвой» науке приобретает совсем другой смысл. Омар Хайям пытался донести до своих последователей великую мудрость-предостережение о бессмысленности сомнений, которыми многие люди терзают и изводят себя.
Может, истина ложь, а наука мертва, —
Не давай бесполезным сомненьям права.
Выпей чашу, чтобы сердце твое веселилось,
Но чтоб трезвой и ясной была голова.
Омар Хайям
Мудрец заставляет задуматься о том, как мы распоряжаемся отведенным нам на этом свете временем. Есть ли смысл маяться сомнениями и страдать? Не лучше ли ценить каждый миг своей жизни и научиться радоваться мелочам? Ведь людской век недолог и нужно уметь наслаждаться каждым мгновением.