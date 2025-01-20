Почему нельзя жить в сомнениях? Мудрец Омар Хайям дал ценный совет — заменит 2-часовой сеанс у психолога

Персидский ученый, философ и поэт Омар Хайям известен во всем мире своими рубаи. Их смысл многогранен и содержит скрытый символический смысл. Некоторые ученые считают, что Хайям был суфием и широко использовал метафоры, традиционные для мистической суфийской поэзии. Поэтому часто упоминаемое в его четверостишиях вино вовсе не означает спиртной напиток. Имеется в виду состояние адепта, близкое к эйфории.

Исходя из такой трактовки, цитата о ложной истине и «мертвой» науке приобретает совсем другой смысл. Омар Хайям пытался донести до своих последователей великую мудрость-предостережение о бессмысленности сомнений, которыми многие люди терзают и изводят себя.

Может, истина ложь, а наука мертва, —

Не давай бесполезным сомненьям права.

Выпей чашу, чтобы сердце твое веселилось,

Но чтоб трезвой и ясной была голова.

Омар Хайям