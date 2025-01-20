Национальный стандарт синтеза данных откроет новые возможности для развития искусственного интеллекта в России
- 08:00 20 января
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- astakhovaxenia
Чтобы повысить доступность, безопасность и качество данных для развития искусственного интеллекта в России на площадке Ассоциации больших данных (АБД), Сбер и другие участники АБД разработали предварительный проект национального стандарта синтеза данных.
Одна из главных задач стандарта — описать технологию создания конфиденциальных синтетических данных для развития технологий искусственного интеллекта (AI). Соблюдать приватность необходимо на всех этапах процесса синтезирования, который основан на методе дифференциальной приватности. В документе приведены математические доказательства того, что при выполнении рекомендаций стандарта можно синтезировать данные без риска нарушения конфиденциальности. Фактически безопасность обеспечивается через поиск оптимального соотношения между защитой конфиденциальности и качеством получаемых датасетов.
Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка:
"Национальный стандарт синтеза данных призван создать условия для прогресса в сфере искусственного интеллекта в нашей стране. Нехватка доступных исследователям данных часто представляет собой значительное препятствие для внедрения AI-технологий в различные отрасли экономики. В дополнение к этому ужесточение требований к защите личной и иной конфиденциальной информации создаёт дополнительные вызовы. Я уверен, что синтетические данные окажут важное влияние на развитие искусственного интеллекта."
Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных:
"С вводом в действие национального стандарта синтеза данных будет обеспечена прозрачность процесса синтезирования, надежность архитектуры и определены критерии качества данных. Синтетические данные становятся реальной альтернативой обезличенным данным, которые сегодня зачастую скованы излишними регуляторными ограничениями. При соблюдении требований приватности синтетические данные не несут в себе рисков и открывают прорывной путь к достижению целей по доступности данных, необходимых для обучения искусственного интеллекта. Надеемся, что с внедрением национального стандарта синтеза данных мы сможем обеспечить такие требования и ввести синтетические данные в широкий оборот в нашей стране."
В этом году планируется утвердить проект предварительного национального стандарта в Техническом комитете по стандартизации "Искусственный интеллект" (ТК 164). С проектом национального стандарта можно ознакомиться в Ассоциации по запросу.