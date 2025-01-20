Национальный стандарт синтеза данных откроет новые возможности для развития искусственного интеллекта в России

Чтобы повысить доступность, безопасность и качество данных для развития искусственного интеллекта в России на площадке Ассоциации больших данных (АБД), Сбер и другие участники АБД разработали предварительный проект национального стандарта синтеза данных.

Одна из главных задач стандарта — описать технологию создания конфиденциальных синтетических данных для развития технологий искусственного интеллекта (AI). Соблюдать приватность необходимо на всех этапах процесса синтезирования, который основан на методе дифференциальной приватности. В документе приведены математические доказательства того, что при выполнении рекомендаций стандарта можно синтезировать данные без риска нарушения конфиденциальности. Фактически безопасность обеспечивается через поиск оптимального соотношения между защитой конфиденциальности и качеством получаемых датасетов.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка: "Национальный стандарт синтеза данных призван создать условия для прогресса в сфере искусственного интеллекта в нашей стране. Нехватка доступных исследователям данных часто представляет собой значительное препятствие для внедрения AI-технологий в различные отрасли экономики. В дополнение к этому ужесточение требований к защите личной и иной конфиденциальной информации создаёт дополнительные вызовы. Я уверен, что синтетические данные окажут важное влияние на развитие искусственного интеллекта."