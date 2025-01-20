В столице Коми площадь городских лесов увеличилась на 300 гектаров

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В Сыктывкаре одобрят новое разграничение лесных угодий, увеличив площадь лесов, которые обладают защитным статусом. Об этом сообщает "Комиинформ". Проект постановления администрации Сыктывкара представлен на портале общественного обсуждения нормативных актов Республики Коми и их проектов. До 12 февраля 2025 года все желающие могут оставить свои мнения и комментарии по этому законодательному предложению, зарегистрировавшись или войдя в личный кабинет на сайте, передает "Комиинформ".

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на 21 июня 2019 года площадь Сыктывкарского лесничества составляла 376, 43 га, и эта информация внесена в Единый государственный реестр недвижимости. В 2022 году провели работы по лесоустройству, и внесли изменения в лесохозяйственный регламент городских лесов на территории муниципального образования "Сыктывкар". Лесоустроенная территория разделена на 10 лесных кварталов, и общая площадь парковых лесов увеличилась до 665, 5 га.