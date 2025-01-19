Жителей Коми предупреждают о том, что мошенники добрались до школьников и их родителей

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В России начали фиксировать случаи нового вида мошенничества, связанного с популярной образовательной платформой «Сферум». Злоумышленники звонят пользователям и просят сообщить СМС-код, якобы для обновления приложения. Администрация платформы предупреждает о рисках и призывает пользователей быть более внимательными при общении с посторонними.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте «Сферума», мошенники звонят пользователям и под предлогом необходимости обновления приложения просят сообщить код, полученный в СМС. Злоумышленники могут утверждать, что обновление требуется для продолжения использования платформы для общения родителей, школьников и учителей.

Однако представители «Сферума» утверждают, что обновления на платформе происходят автоматически, без необходимости вмешательства третьих лиц. Для этого не требуется вводить коды из СМС. Все уведомления о новых версиях и обновлениях приложения приходят исключительно от официального канала «Сферума», который всегда проверен и безопасен.