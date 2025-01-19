Жителей Коми предупреждают о том, что мошенники добрались до школьников и их родителей
- 00:00 20 января
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- Дмитрий Толстенёв
В России начали фиксировать случаи нового вида мошенничества, связанного с популярной образовательной платформой «Сферум». Злоумышленники звонят пользователям и просят сообщить СМС-код, якобы для обновления приложения.
Администрация платформы предупреждает о рисках и призывает пользователей быть более внимательными при общении с посторонними.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте «Сферума», мошенники звонят пользователям и под предлогом необходимости обновления приложения просят сообщить код, полученный в СМС. Злоумышленники могут утверждать, что обновление требуется для продолжения использования платформы для общения родителей, школьников и учителей.
Однако представители «Сферума» утверждают, что обновления на платформе происходят автоматически, без необходимости вмешательства третьих лиц. Для этого не требуется вводить коды из СМС. Все уведомления о новых версиях и обновлениях приложения приходят исключительно от официального канала «Сферума», который всегда проверен и безопасен.
Чтобы защититься от подобных мошеннических схем, важно помнить несколько ключевых правил. Во-первых, команда «Сферума» не обращается к пользователям через посторонние мессенджеры или звонки. Вся информация о сервисе приходит только через официальные каналы, а общение с пользователями возможно только с подтвержденных профилей. Если вам кто-то звонит с просьбой предоставить СМС-код или личные данные, это является очевидным признаком мошенничества.