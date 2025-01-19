Ученые из Коми создали БАД на основе экстракта пихты
- 23:20 19 января
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- Дмитрий Толстенёв
Исследователи Института химии Коми научного центра создали уникальную биологически активную добавку (БАД) на основе экстракта пихты.
Недавно новинка получила свидетельство государственной регистрации, подтверждающее ее безопасность и соответствие всем требованиям. Разработка открывает новые возможности в области адаптогенов и укрепления здоровья.
По словам директора Института химии Александра Кучина, добавка относится к адаптогенам — веществам, повышающим устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Аналогичные препараты ранее создавались на основе таких известных растений, как женьшень, элеутерококк и радиола розовая. Новый БАД из пихты, благодаря натуральным компонентам и передовым методам экстракции, становится достойной альтернативой.
«Это совершенно безопасный продукт, который можно применять для укрепления организма, особенно в условиях постоянных стрессов и ухудшения экологической обстановки», — отметил Кучин.
Свойства хвойных растений в Коми изучают более двух десятилетий. Ученым удалось разработать уникальный водный метод экстракции, позволяющий извлекать максимум полезных веществ из зеленого сырья. Этот подход не только эффективен, но и экологичен, что делает продукцию особенно ценной.
Экстракты пихты обладают стимулирующими свойствами, способствуя укреплению здоровья и улучшению общего тонуса. Сходные исследования древесной зелени ели выявили фунгицидные и репелентные свойства, применимые в сельском хозяйстве и лесной отрасли.