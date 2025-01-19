Ученые из Коми создали БАД на основе экстракта пихты

Исследователи Института химии Коми научного центра создали уникальную биологически активную добавку (БАД) на основе экстракта пихты.

Недавно новинка получила свидетельство государственной регистрации, подтверждающее ее безопасность и соответствие всем требованиям. Разработка открывает новые возможности в области адаптогенов и укрепления здоровья.

По словам директора Института химии Александра Кучина, добавка относится к адаптогенам — веществам, повышающим устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Аналогичные препараты ранее создавались на основе таких известных растений, как женьшень, элеутерококк и радиола розовая. Новый БАД из пихты, благодаря натуральным компонентам и передовым методам экстракции, становится достойной альтернативой.