Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Ученые из Коми создали БАД на основе экстракта пихты

Ученые из Коми создали БАД на основе экстракта пихтыФото редакции

Исследователи Института химии Коми научного центра создали уникальную биологически активную добавку (БАД) на основе экстракта пихты.

Недавно новинка получила свидетельство государственной регистрации, подтверждающее ее безопасность и соответствие всем требованиям. Разработка открывает новые возможности в области адаптогенов и укрепления здоровья.

По словам директора Института химии Александра Кучина, добавка относится к адаптогенам — веществам, повышающим устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Аналогичные препараты ранее создавались на основе таких известных растений, как женьшень, элеутерококк и радиола розовая. Новый БАД из пихты, благодаря натуральным компонентам и передовым методам экстракции, становится достойной альтернативой.

«Это совершенно безопасный продукт, который можно применять для укрепления организма, особенно в условиях постоянных стрессов и ухудшения экологической обстановки», — отметил Кучин.

Свойства хвойных растений в Коми изучают более двух десятилетий. Ученым удалось разработать уникальный водный метод экстракции, позволяющий извлекать максимум полезных веществ из зеленого сырья. Этот подход не только эффективен, но и экологичен, что делает продукцию особенно ценной.

Экстракты пихты обладают стимулирующими свойствами, способствуя укреплению здоровья и улучшению общего тонуса. Сходные исследования древесной зелени ели выявили фунгицидные и репелентные свойства, применимые в сельском хозяйстве и лесной отрасли.

...

  • 0

Популярное

Последние новости