Олимпийская чемпионка Ступак восхитилась лыжными трассами в Сыктывкаре
- 22:45 19 января
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- Дмитрий Толстенёв
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и уроженка Республики Коми Юлия Ступак выразила восторг по поводу состояния лыжных трасс в Сыктывкаре.
Спортсменка поделилась своими впечатлениями после тренировочной пробежки в родных краях, подчеркнув, что такие условия являются предметом гордости для всего региона.
Юлия Ступак отметила, что лыжные трассы в лесах Сыктывкара поражают своей протяженностью — 60 километров качественно подготовленных маршрутов. По словам спортсменки, это не просто хорошее место для тренировок, но и пример доступности спорта для жителей республики.
«Трасса подготовлена ретраком! Кататься — одно удовольствие!» — поделилась Юлия в своем комментарии. Она выразила благодарность всем, кто участвует в создании и поддержании условий для занятий лыжным спортом.
Во время своей пробежки Ступак стала свидетелем сразу трех соревнований, проходивших на этих трассах. Она подчеркнула, что подобная активность говорит о популярности лыжного спорта в регионе. Особенное внимание чемпионка обратила на участие детей в соревнованиях.