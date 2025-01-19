Олимпийская чемпионка Ступак восхитилась лыжными трассами в Сыктывкаре

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и уроженка Республики Коми Юлия Ступак выразила восторг по поводу состояния лыжных трасс в Сыктывкаре.

Спортсменка поделилась своими впечатлениями после тренировочной пробежки в родных краях, подчеркнув, что такие условия являются предметом гордости для всего региона.

Юлия Ступак отметила, что лыжные трассы в лесах Сыктывкара поражают своей протяженностью — 60 километров качественно подготовленных маршрутов. По словам спортсменки, это не просто хорошее место для тренировок, но и пример доступности спорта для жителей республики.