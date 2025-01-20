В Коми придут морозы до -35 градусов
- 08:30 20 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре 20 января ожидается облачная и морозная погода. Об этом сообщают синоптики на сайте ЦГМС региона.
Так, утром в региональной столице ожидается -7 градусов, днем температура опустится до -9 градусов. Небо ожидается облачным с прояснениями. Метеорологи также предупреждают о небольших осадках в виде снега. Ветер прогнозируется северо-западный, местами порывистый. Ночью температура воздуха также ожидается в районе -9 градусов.
По Республике Коми в целом на новой неделе ожидается заметное похолодание после теплых выходных. В понедельник дневные температуры от Воркуты до Печоры составят -30…-35 градусов, на северо-западе и в центре — -18…-25 градусов, а в южных регионах — -12…-17 градусов.
До конца недели холод сохранится, хотя на северных и южных окраинах морозы будут смягчаться из-за циклонов. В большинстве областей ночами и утром температура понизится до -28…-35 градусов, а днем достигнет -17…-22 градусов.