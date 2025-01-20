У жителей Усинска улучшилось качество жизни благодаря отделению гемодиализа

Важность получения специализированного лечения вблизи дома невероятно значима для улучшения качества жизни. Это становится понятным как для пациентов, так и для медицинского персонала отделения гемодиализа в Усинской районной больнице.

На протяжении последних двух месяцев в этом медучреждении успешно функционирует отделение для проведения гемодиализа. Данная процедура является жизненно важным методом лечения хронической почечной недостаточности, позволяя эффективно выводить из организма накопившиеся токсичные вещества.

Диализ в Усинске проходят как местные жители, так и приезжие. На сегодня этой процедурой пользуются четыре постоянных пациента. Один из них, Павел Еськин, поделился своими впечатлениями о местных условиях лечения.