У жителей Усинска улучшилось качество жизни благодаря отделению гемодиализа
- 06:30 20 января
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- Инесса Богатая
Важность получения специализированного лечения вблизи дома невероятно значима для улучшения качества жизни. Это становится понятным как для пациентов, так и для медицинского персонала отделения гемодиализа в Усинской районной больнице.
На протяжении последних двух месяцев в этом медучреждении успешно функционирует отделение для проведения гемодиализа. Данная процедура является жизненно важным методом лечения хронической почечной недостаточности, позволяя эффективно выводить из организма накопившиеся токсичные вещества.
Диализ в Усинске проходят как местные жители, так и приезжие. На сегодня этой процедурой пользуются четыре постоянных пациента. Один из них, Павел Еськин, поделился своими впечатлениями о местных условиях лечения.
"Ранее мне приходилось трижды в неделю ездить в Печору для прохождения столь необходимой процедуры. Это создавало множество неудобств, учитывая частоту посещений. У меня есть работа и семья, поэтому это было особенно сложно. Сейчас я могу получать диализ в Усинске, и здесь отличные условия, а также внимательный и квалифицированный персонал", – рассказал житель города.
Стоит подчеркнуть, что открытие этого отделения стало возможным благодаря совместным усилиям Правительства республики, Министерства здравоохранения Коми и Усинской ЦРБ. Чтобы жители города могли проходить диализ, не покидая его пределы, было разработано особое медико-техническое задание, выбрано и реконструировано помещение, приобретено современное медицинское оборудование и получены все необходимые разрешения.