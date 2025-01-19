"Самый дерзкий лыжник" из Коми финишировал 3-м на этапе Кубка РФ

На лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» в Казани прошёл пятый этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. Заключительным видом программы стал захватывающий скиатлон, который продемонстрировал острейшую борьбу спортсменов на трассе.

Сегодняшняя гонка стала настоящим испытанием для участников. Спортсмены боролись до самого финиша, показывая не только физическую выносливость, но и исключительную тактическую подготовку. Итоги забега оказались настолько плотными, что первые 15 лыжников финишировали в пределах пяти секунд от лидера.