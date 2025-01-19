"Самый дерзкий лыжник" из Коми финишировал 3-м на этапе Кубка РФ
- 18:55 19 января
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- Дмитрий Толстенёв
На лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» в Казани прошёл пятый этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. Заключительным видом программы стал захватывающий скиатлон, который продемонстрировал острейшую борьбу спортсменов на трассе.
Сегодняшняя гонка стала настоящим испытанием для участников. Спортсмены боролись до самого финиша, показывая не только физическую выносливость, но и исключительную тактическую подготовку. Итоги забега оказались настолько плотными, что первые 15 лыжников финишировали в пределах пяти секунд от лидера.
В 20-километровом забеге победу одержал Сергей Ардашев, продемонстрировавший уверенную работу как на классическом, так и на коньковом этапе. Второе место занял Савелий Коростелев, уступив лидеру лишь мгновения.
Обладатель майки «Самый дерзкий лыжник», Илья Семиков, представляющий Республику Коми, замкнул тройку лидеров. Для Семикова этот результат стал важным шагом на пути к укреплению своих позиций в общем зачёте Кубка России.
Его выступление, отмеченное как упорством, так и умением бороться за место на пьедестале в самых сложных условиях, вызвало заслуженное уважение соперников и зрителей.
Спортсменам предстоит продолжить борьбу на шестом этапе ФосАгро Кубка России, который пройдёт в Ижевске на лыжном комплексе имени Галины Кулаковой. Программа этапа обещает быть насыщенной.