Врио главы региона Ростислав Гольдштейн поздравил жителей Коми с Крещением

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн обратился к жителям региона с поздравлением в честь праздника Крещения Господня. Своё обращение он опубликовал на страницах в социальных сетях, отметив значение этого дня для жителей северного края.

В своём поздравлении Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что Крещение является одним из важнейших православных праздников. Он отметил, что в эту ночь жители республики собираются у купелей, чтобы соблюсти традиции и выразить свою веру.

«Для кого-то это дань традиции, для других — акт глубокой веры. И это прекрасно, что, несмотря на крепкие северные морозы, этот праздник собирает вместе людей разных поколений», — написал Гольдштейн.

По словам руководителя региона, Крещение — это праздник обновления и очищения, который несёт с собой свет, добрые помыслы и дела. Он выразил уверенность, что крещенская вода, обладающая особой силой, принесёт жителям региона благополучие и мир.