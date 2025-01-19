К крещенским купелям в Сыктывкаре горожане шли с полотенцами и телефонами

В Сыктывкаре традиционно стартовали крещенские купания. Первая официальная купель для омовения была открыта в районе Кирульской курьи. Уже в ночь на 19 января сотни православных горожан окунулись в ледяную воду, веря в духовное и телесное очищение.

Для желающих окунуться в купель было подготовлено всё необходимое. На подходе к месту омовения дежурил экипаж ДПС, указывая дорогу к оборудованной площадке. Здесь были установлены обогреваемые палатки для переодевания, освещение и просторная парковка. За порядком следили полицейские, спасатели и представители казачества.