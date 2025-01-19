К крещенским купелям в Сыктывкаре горожане шли с полотенцами и телефонами
- 15:54 19 января
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре традиционно стартовали крещенские купания. Первая официальная купель для омовения была открыта в районе Кирульской курьи. Уже в ночь на 19 января сотни православных горожан окунулись в ледяную воду, веря в духовное и телесное очищение.
Для желающих окунуться в купель было подготовлено всё необходимое. На подходе к месту омовения дежурил экипаж ДПС, указывая дорогу к оборудованной площадке. Здесь были установлены обогреваемые палатки для переодевания, освещение и просторная парковка. За порядком следили полицейские, спасатели и представители казачества.
Обряд освящения воды провел отец Иоанн, который прочитал молитву, опустил крест в прорубь и обратился к собравшимся с благословением, пожелав здоровья и очищения от недугов.
К моменту завершения молебна возле купели собралось более сотни человек. Люди приходили семьями, с друзьями и коллегами. На площадке можно было увидеть целый микроавтобус, привезший группу единомышленников. Атмосфера была оживленной, несмотря на мороз.
Однако не все воспринимают погружение в крещенскую купель исключительно как духовный обряд. Для многих это способ испытать себя, получить порцию адреналина и заряд бодрости. Среди участников много молодежи в возрасте 25–40 лет.
Купание у Кирульской курьи невозможно представить без камер и телефонов. Почти каждый окунающийся запечатлевал событие для соцсетей. Фраза "Снимай, замерзаю!" стала своеобразным лозунгом вечера. Большинство делало это ради традиции, но немалая часть — ради фотографий для публикации.
В этом году среди окунающихся были и дети. Родители приводили мальчиков и девочек от 9 до 12 лет. Один из юных участников, 10-летний Богдан, после погружения с улыбкой признался, что в холодную воду больше заходить не собирается.
Для тех, кто не решился на омовение, была возможность просто набрать освященной воды. Очередей у проруби для этого практически не было. Люди приходили с бутылками, канистрами и даже просто умывались ледяной водой.