“После окунания я испытываю счастье”: В Сыктывкаре прошли крещенские купания

19 января православные празднуют Крещение Господне. В честь события они отправляются окунаться в купелях. Ради этого в столице Коми организовали несколько прорубей. На освящении одной из них побывал наш корреспондент Никита Чернов.

Православные мероприятия начались в Свято-Стефановской Кафедральном соборе сегодня в 9 часов утра. Сотни верующих со всего города направились в храм, чтобы побывать на божественной литургии. В ходе события архиепископ Питирим читал молитву о здравии и благополучии, а прихожане крестились на каждое упоминание Господа.

После этого часть людей осталась в храме и целовали руки и крест служителям церкви. Другие отправились на цокольный этаж собора, где собралась огромная очередь. Все люди желали набрать святую воду. Для этого они принесли собственные тары, некоторые даже несколько.

В районе 11:30 на улице, возле входа в храм, священнослужители собрались вместе с верующими для организации крестного хода. Через 20 минут они отправились по улице Свободы к правому берегу реки Сысола.

Весь маршрут охранялся сотрудниками полиции и народными дружинниками. Сопровождал крестный ход экипаж ГИБДД. На пересечении улиц Свободы и Кирова даже образовалась небольшая пробка. Такой же затор из машин позже появился и на понтонном мосту.

Затем верующие отправились к правому берегу реки Сысола, где их уже ожидали спасатели и подготовленные купели. В одной из них, которая была небольшой и в форме креста, все желающие могли набрать святой воды. В другую люди направлялись искупаться. Несмотря на то, что вода еще не была освящена, сыктывкарцы уже активно ныряли в прорубь.

В 12:15 к месту церемонии подошел архиепископ Питирим. На месте он прочитал молитву, после чего окунул церковный посох в маленькую купель. Затем он окропил святой водой всех находящихся рядом журналистов и священнослужителей.

Сразу после освящения желающих искупаться стало больше. Многие имеют огромный стаж в этом деле.

“Ощущения прекрасные. Я погружаюсь в купели с 2005 года”, – рассказал Николай Перьков.