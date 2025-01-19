В 2023 году каждый житель Коми съел в среднем 28 кг сахара
- 14:16 19 января
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- Дмитрий Толстенёв
По данным Комистата, в 2023 году средний житель Республики Коми съел 28 килограммов сахара, включая содержание этого продукта в различных сахаросодержащих продуктах. Из этого объема 14 килограммов, или 47%, составлял чистый сахар.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасная суточная норма сахара составляет 25 граммов. Однако жители Коми в среднем употребляли 78 граммов сахара в день, что в три раза превышает рекомендуемую норму.
Эксперты отмечают, что избыточное потребление сахара связано с повышенным риском развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Несмотря на значительное превышение норм ВОЗ, статистика показывает, что в целом потребление сахара в Коми постепенно снижается. За последние пять лет оно сократилось на 11%. Этот тренд может быть связан с популяризацией здорового образа жизни, осознанным подходом к питанию и увеличением доступности продуктов с пониженным содержанием сахара.