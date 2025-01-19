В 2023 году каждый житель Коми съел в среднем 28 кг сахара

По данным Комистата, в 2023 году средний житель Республики Коми съел 28 килограммов сахара, включая содержание этого продукта в различных сахаросодержащих продуктах. Из этого объема 14 килограммов, или 47%, составлял чистый сахар.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасная суточная норма сахара составляет 25 граммов. Однако жители Коми в среднем употребляли 78 граммов сахара в день, что в три раза превышает рекомендуемую норму.