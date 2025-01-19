Берите это масло без опаски: Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла — состав полностью натуральный

Сливочное масло остаётся одним из наиболее обсуждаемых продуктов, особенно в условиях подъёма цен на 20% в последние месяцы. Потребителей также волнуют вопросы о натуральности и качестве продукта. Чтобы развеять сомнения и помочь покупателям сделать осознанный выбор, Роскачество провело подробное исследование, в ходе которого были проверены самые известные марки масла.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются покупатели, является фальсификация продукта. Некоторые производители, стремясь снизить издержки, могут добавлять растительные или говяжьи жиры вместо натуральных сливок. Также существует риск присутствия вредных микроорганизмов, что вызывает дополнительное беспокойство у потребителей.