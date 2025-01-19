Берите это масло без опаски: Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла — состав полностью натуральный
- 17:00 19 января
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- Служба новостей
Сливочное масло остаётся одним из наиболее обсуждаемых продуктов, особенно в условиях подъёма цен на 20% в последние месяцы. Потребителей также волнуют вопросы о натуральности и качестве продукта. Чтобы развеять сомнения и помочь покупателям сделать осознанный выбор, Роскачество провело подробное исследование, в ходе которого были проверены самые известные марки масла.
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются покупатели, является фальсификация продукта. Некоторые производители, стремясь снизить издержки, могут добавлять растительные или говяжьи жиры вместо натуральных сливок. Также существует риск присутствия вредных микроорганизмов, что вызывает дополнительное беспокойство у потребителей.
В рамках исследования специалисты Роскачество протестировали сливочное масло с содержанием жира от 72,5% до 82,5% и составили список брендов, соответствующих высоким стандартам качества и безопасности.
Лидерами в категории масла с жирностью 82,5% стали:
- «Вкуснотеево»
- Valuiki «Традиционное»
- «Экомилк»
- «Белорусское»
- «Традиционное»
Эти марки производят масло исключительно из натуральных сливок без использования добавок. Они также выделяются высокими вкусовыми качествами, что делает их отличным выбором для потребителей, заботящихся о своём здоровье и качестве питания, сообщает портал news102.ru.