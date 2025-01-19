Теперь полностью запрещено: новое правило для тех, у кого есть дача и огород

В 2024 году в России вступили в силу новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах.

Согласно этим правилам, разрешенное время пребывания на дачном участке установлено с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.