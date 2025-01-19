Теперь полностью запрещено: новое правило для тех, у кого есть дача и огород
- 15:17 19 января
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- Служба новостей
В 2024 году в России вступили в силу новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах.
Согласно этим правилам, разрешенное время пребывания на дачном участке установлено с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.
Однако, ситуация отличается для загородных домов. Обычно загородные дома не используются зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому жить в загородном доме круглый год запрещено, и вам не разрешат подключать коммуникации зимой. Однако вы все еще можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но полноценно пользоваться им, вероятно, не получится.
Эти новые правила были введены для регулирования пребывания на дачных участках и загородных домах, а также для установления более четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома" с точки зрения коммуникаций и удобств. Тем не менее, стоит отметить, что правило, не означает, что ездить на дачу зимой запрещено законом, передает ngnovoros.ru.