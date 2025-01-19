75% жителей Сыктывкара считают, что они трудоголики

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Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob показал, что отношение к трудоголизму в Сыктывкаре остается неоднозначным. Исследование, проведенное среди представителей компаний и экономически активных горожан, раскрыло интересные тенденции и противоречия в восприятии этой темы.

Согласно данным, большинство работодателей (65%) считают, что трудоголизм не является обязательным качеством для сотрудников. Лишь 19% опрошенных уверены в обратном, подчеркивая важность полной самоотдачи на работе. Остальные респонденты затруднились с точным ответом или указали, что важнее баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью.

Шесть из десяти сыктывкарцев (61%) не считают трудоголизм заболеванием. Среди них 17% полностью уверены в этом, а 44% скорее склоняются к такому мнению. Респонденты отмечают, что если работа приносит радость, то считать её болезнью просто невозможно.

— Если работа приносит удовольствие, то это не может быть болезнью, — комментируют участники опроса.

Мужчины чаще женщин считают трудоголизм нормальным явлением (64% против 58%). Особенно сильно эта позиция выражена среди молодежи до 35 лет — 61% опрошенных в этой возрастной категории видят в трудоголизме обычное явление.

Интересно, что три четверти респондентов (75%) причисляют себя к трудоголикам. Абсолютно уверены в этом 24% горожан, ещё 51% «скорее уверены». Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками (78% против 73%).

Возраст также играет важную роль в восприятии собственного трудоголизма. Среди молодежи до 35 лет трудоголиками считают себя 77% участников опроса. У старших респондентов этот показатель немного ниже — 71% среди тех, кто старше 45 лет.

Самый высокий процент трудоголиков — среди жителей города, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц. В этой группе себя трудоголиками называют 81% опрошенных, что подчеркивает связь между трудолюбием и высокими доходами.