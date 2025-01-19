В Коми у мужчин рак простаты стали находить чаще, чем рак легких

На совещании, посвященном реализации Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный онколог Республики Коми Андрей Галин представил данные о состоянии онкологической службы региона.

Особое внимание в докладе было уделено структуре заболеваемости, кадровым вопросам и мерам по повышению доступности медицинской помощи для онкопациентов.

По словам Андрея Галина, в Коми наблюдается изменение структуры онкологических заболеваний. У мужчин рак предстательной железы теперь диагностируется чаще, чем рак легких, который ранее занимал лидирующую позицию. Это связано как с улучшением методов диагностики, так и с особенностями выявления заболеваний на ранних стадиях.

— Важно отметить, что своевременное обращение к специалистам и доступность качественного обследования становятся определяющими факторами в борьбе с онкологическими заболеваниями, — подчеркнул Галин.

Несмотря на прогресс в развитии онкологической службы, в трех муниципалитетах Коми отсутствуют врачи в онкологических кабинетах. Однако регион принимает меры, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи даже в отдаленных районах.