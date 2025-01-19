Представитель Госдумы высоко оценил действия врачей-онкологов в Коми
- 10:45 19 января
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре состоялось совещание на тему реализации обновленных целей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Северо-Западном федеральном округе.
Участие в мероприятии принял первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Его визит ознаменовался высокими оценками работы врачей-онкологов республики и обсуждением важных аспектов развития здравоохранения в регионе.
Перед началом совещания Бадма Башанкаев пообщался с представителями региональных СМИ, отметив достижения Коми в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он подчеркнул, что благодаря реализации федеральных проектов в республике удалось достичь значительных успехов.
— Мы наблюдаем заметное снижение статистики по инфаркту миокарда, а также улучшение в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Только в Коми ежегодно проводится около четырех тысяч внутрисосудистых операций. Это серьезный шаг вперед, — отметил он.
Одним из ключевых факторов успеха стала модернизация медицинского оборудования. В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» для больниц и поликлиник Коми было приобретено 102 единицы современного оборудования, включая компьютерные томографы, рентген-комплексы, маммографы, флюорографы и эндоскопическое оборудование. Общая сумма затрат составила более 420 миллионов рублей.
К концу 2024 года регион получил еще девять единиц оборудования на сумму 45,6 миллиона рублей. Современные аппараты позволили повысить точность диагностики и улучшить качество медицинской помощи.
— Корпуса, где сегодня проходит диагностика, чистые, светлые и современные. Это важный показатель того, что пациенты чувствуют заботу и комфорт, — поделился впечатлениями Бадма Башанкаев.
Особое внимание на совещании было уделено стартовавшему в январе 2025 года федеральному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Его цель — не только продолжение работы в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, но и борьба с сахарным диабетом, решение кадровых вопросов и создание условий для повышения качества жизни россиян.
Проект направлен на расширение спектра услуг и обеспечение долгосрочного эффекта от внедренных инициатив.
В ходе визита Бадма Башанкаев встретился с временно исполняющим обязанности главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках федеральных проектов. Особое внимание было уделено вопросам лекарственного обеспечения и организации медицинской помощи онкологическим пациентам.
— Мы готовы системно работать над совершенствованием законодательства в сфере здравоохранения, чтобы поддержать регионы, такие как Коми, — заявил Башанкаев.
Работа по реализации федеральных проектов в Коми продолжается. Высокие оценки со стороны представителей Госдумы подтверждают правильный вектор развития региональной медицины. Современное оборудование, обновленная инфраструктура и активная поддержка инициатив со стороны властей дают основания полагать, что система здравоохранения региона продолжит свое развитие, обеспечивая жителям Коми доступ к качественным медицинским услугам.