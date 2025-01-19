Представитель Госдумы высоко оценил действия врачей-онкологов в Коми

В Сыктывкаре состоялось совещание на тему реализации обновленных целей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Северо-Западном федеральном округе.

Участие в мероприятии принял первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Его визит ознаменовался высокими оценками работы врачей-онкологов республики и обсуждением важных аспектов развития здравоохранения в регионе.

Перед началом совещания Бадма Башанкаев пообщался с представителями региональных СМИ, отметив достижения Коми в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он подчеркнул, что благодаря реализации федеральных проектов в республике удалось достичь значительных успехов.

— Мы наблюдаем заметное снижение статистики по инфаркту миокарда, а также улучшение в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Только в Коми ежегодно проводится около четырех тысяч внутрисосудистых операций. Это серьезный шаг вперед, — отметил он.

Одним из ключевых факторов успеха стала модернизация медицинского оборудования. В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» для больниц и поликлиник Коми было приобретено 102 единицы современного оборудования, включая компьютерные томографы, рентген-комплексы, маммографы, флюорографы и эндоскопическое оборудование. Общая сумма затрат составила более 420 миллионов рублей.

К концу 2024 года регион получил еще девять единиц оборудования на сумму 45,6 миллиона рублей. Современные аппараты позволили повысить точность диагностики и улучшить качество медицинской помощи.