В Коми водитель "Лады" не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen Passat

Фото ГАИ

17 января около 21:49 на пересечении улицы Станционной и автодороги Ухта — Дальний произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стало причиной столкновения двух автомобилей: Lada Priora и Volkswagen Passat. Инцидент привлек внимание общественности, став еще одним напоминанием о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

По предварительной информации, предоставленной сотрудниками ГИБДД, водитель Lada Priora, мужчина 1968 года рождения, двигался по второстепенной дороге. При выезде на перекресток он не предоставил преимущество автомобилю, движущемуся по главной дороге. Нарушение правил приоритета стало причиной столкновения с Volkswagen Passat, который следовал по главной дороге в соответствии с правилами.

Удар оказался достаточно сильным, чтобы повредить оба транспортных средства. Однако, благодаря сравнительно низкой скорости движения, трагических последствий удалось избежать.

В результате ДТП водитель Lada Priora получил ушиб грудной клетки. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, оказали ему помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Водитель Volkswagen Passat, к счастью, не пострадал.