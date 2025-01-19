Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре на сегодня

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Республика Коми готовится к облачной погоде с разнообразными осадками. Прогноз на 19 января предоставил Коми ЦГМС. Синоптики предупреждают о снежных и ледяных явлениях, которые могут затруднить движение на дорогах и доставить неудобства жителям региона.

В южных районах ночью ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем. Днем характер осадков изменится на небольшой, местами умеренный. Центральные и северные районы республики столкнутся с более интенсивными осадками. Здесь прогнозируются снег и мокрый снег, местами сильный. На крайнем северо-востоке ситуация будет более спокойной: ночью преимущественно без осадков, но возможны туманы, а днем вероятен небольшой снег.

Особое внимание стоит уделить гололедно-изморозевым отложениям, которые могут появляться местами по всей территории региона. Эти явления способны привести к образованию ледяной корки на дорогах, линиях электропередач и деревьях.

Ветер в северных районах будет менять направление с восточного на северный, достигая скорости 7-12 м/с. Днем на севере Усть-Цилемского района ожидаются порывы до 15-17 м/с. В южных районах ветер также изменит направление – с южного на северо-западный, с силой 6-11 м/с.

Температурный фон будет варьироваться в пределах от -4 до +1С как ночью, так и днем. Однако местами возможны более значительные понижения температуры: от -6 до -11С. На крайнем северо-востоке республики сохранится морозная погода с температурами от -14 до -19С.

Столицу Коми ожидает облачная погода с периодическими осадками. Ночью возможны умеренные снегопады или снег с дождем, а днем – небольшие осадки. В ночные часы вероятны гололедно-изморозевые явления, что может привести к образованию наледи на дорогах и тротуарах.