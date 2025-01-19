Указ подписан. Пенсионерам 20-21 января зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями
- 10:05 19 января
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- Служба новостей
Денежную выплату начнут перечислять пенсионерам на карту уже с 20 января. Получить средства смогут те пожилые граждане, у которых в жизни случилось важное событие. И эта выплата будет содержать в себе сразу четыре нуля. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
Дополнительные деньги, по словам эксперта, в ближайшее время смогут получить пенсионеры, у которых отметился юбилей свадьбы. Разовую выплату для таких граждан уже ввели власти многих российских регионов. И размер такого бонуса зависит от места проживания. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сказали, что будут выплачивать гражданам по 1000 рублей за каждый год брака.
«За 50 лет брака выплата составляет 50 тысяч рублей, за 60 лет – 60 тысяч и далее так до 75 лет. То есть фактически можно получить по тысяче рублей за каждый совместно прожитый год», – отметил Власов.
Эксперт уточнил, что брак должен быть зарегистрирован официально и ни разу не прерываться. При этом в других регионах могут быть и другие размеры выплат, и другие условия. Например, в Татарстане бонус разнится от от 6 до 25 тысяч рублей за юбилеи от 50 до 70 лет. А в Самаре по 10 000 рублей начисляют только тем парам, у которых есть звание ветерана.