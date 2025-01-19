Указ подписан. Пенсионерам 20-21 января зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

Денежную выплату начнут перечислять пенсионерам на карту уже с 20 января. Получить средства смогут те пожилые граждане, у которых в жизни случилось важное событие. И эта выплата будет содержать в себе сразу четыре нуля. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

Дополнительные деньги, по словам эксперта, в ближайшее время смогут получить пенсионеры, у которых отметился юбилей свадьбы. Разовую выплату для таких граждан уже ввели власти многих российских регионов. И размер такого бонуса зависит от места проживания. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сказали, что будут выплачивать гражданам по 1000 рублей за каждый год брака.