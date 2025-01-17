Супруги из Коми помогают в ликвидации последствий экологической катастрофы с разливом мазута на побережье Черного моря
- 01:00 18 января
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- Инесса Богатая
Жители Коми поехали на побережье Черного моря, чтобы помочь в ликвидации катастрофы с разливом мазута.
Сотрудник Торгово-промышленной палаты Коми Станислав Барышев вместе с женой вступили в волонтерскую организацию и поехали на период отпуска в Краснодарский край.
Мужчина часто ездит к родным в Черному морю, и очередная поездка была запланирована на новогодние праздники. Узнав о произошедшем — 15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива два танкера потерпели крушение, и около 2, 4 тысячи тонн мазута оказалось в море — он решил помочь.
"Мы с супругой сразу поняли, что это касается всех, не только жителей Краснодарского края. Поэтому мы нашли волонтерскую организацию и записались помощниками на время отпуска. Три дня очищали устье ручья Можепсин в районе Анапы. Ежегодно мы отдыхаем на этих пляжах, и сейчас они нуждаются в помощи. Я убежден, что если есть возможность помочь, то её необходимо использовать", – комментирует Станислав.
Мужчина поделился, что в качестве волонтера начинал работу с 9 утра, а заканчивал на закате.
"В первый день убирали мазут, выброшенный на берег. Собирали его в мешки и загружали на тракторы. На второй и третий дни работали с участками, где мазут впитался в песок. Было трудно, но мы копали и складывали в мешки, которые грузовики вывозили на специальный полигон", – делится мужчина.
Из-за работ с мазутом у волонтеров начинала болеть голова.
"Нам объяснили правила безопасности, но мы не привыкли и часто снимали респираторы, что было запрещено. В итоге мы получили легкое отравление: озноб и головокружение. На второй день мы были более внимательны, респираторы снимали только в разрешённых местах. Долгое пребывание под воздействием мазута опасно. Требовалось ежедневно новое защитное снаряжение: костюмы, фильтры для респираторов, перчатки. Погода оказалась на нашей стороне — было прохладно, и работать было легче, чем на жаре", – комментирует житель Коми.
Станислав признался, что масштаб аварии его поразил.
"Золотые пески Анапы были покрыты токсичным мазутом, пострадали птицы и дельфины. Ликвидация последствий займет много времени. В июле я снова планирую отпуск, и если работы будут продолжаться, присоединюсь к волонтерам. Сын вырос, есть силы — я готов помогать", – заключил Станислав.
Катастрофа на побережье Черного моря стала первой в мире аварией с участием топочного мазута, который тяжелее воды и поднимается на поверхность лишь при определённых условиях. Выбросы на берег продолжаются. С территории Анапы и Темрюкского района уже убрано более 147 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Для борьбы с последствиями задействованы около десяти тысяч человек и 839 единиц техники. С первыми днями аварии на помощь спецслужбам пришли волонтеры, а также представители торгово-промышленных палат и сотрудничающих организаций, число которых продолжает расти.