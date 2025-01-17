Супруги из Коми помогают в ликвидации последствий экологической катастрофы с разливом мазута на побережье Черного моря

Жители Коми поехали на побережье Черного моря, чтобы помочь в ликвидации катастрофы с разливом мазута.

Сотрудник Торгово-промышленной палаты Коми Станислав Барышев вместе с женой вступили в волонтерскую организацию и поехали на период отпуска в Краснодарский край.

Мужчина часто ездит к родным в Черному морю, и очередная поездка была запланирована на новогодние праздники. Узнав о произошедшем — 15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива два танкера потерпели крушение, и около 2, 4 тысячи тонн мазута оказалось в море — он решил помочь.

"Мы с супругой сразу поняли, что это касается всех, не только жителей Краснодарского края. Поэтому мы нашли волонтерскую организацию и записались помощниками на время отпуска. Три дня очищали устье ручья Можепсин в районе Анапы. Ежегодно мы отдыхаем на этих пляжах, и сейчас они нуждаются в помощи. Я убежден, что если есть возможность помочь, то её необходимо использовать", – комментирует Станислав.

Мужчина поделился, что в качестве волонтера начинал работу с 9 утра, а заканчивал на закате.