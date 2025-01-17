В Коми вынесли приговор курьеру мошенников из Ленинградской области

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Мужчина из Ленинградской области потерял свободу и телефон из-за обмана. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда. Житель Ленинградской области признан виновным в мошенничестве в составе преступной группы, причинившей значительный ущерб.

Судом установлено, что в марте 2024 года участники преступной группы, действовавшей на территории РФ с целью кражи имущества граждан с помощью обмана, звонили 78-летней жительнице Сыктывкара. Они представлялись родственниками и сотрудниками правоохранительных органов, сообщая ложную информацию о якобы произошедшем ДТП, в котором якобы виновата её родственница. Для избежания уголовной ответственности просили прислать деньги через службу такси.

Пожилая женщина, поверив обманщикам, отдала 100 тысяч рублей таксисту, которого преступники вызвали к её дому. Водитель, не осведомлённый о преступной схеме, доставил деньги по указанному адресу, где они были переданы осужденному. Тот перевёл средства на банковский счёт, указанный организаторами, оставив себе 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину.