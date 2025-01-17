В Коми более 600 молодых женщин получили полмиллиона рублей за рождение первенца
- 22:45 17 января
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- Инесса Богатая
В 2024 году 634 жительницы Коми получили право на получение регионального семейного капитала за рождение первенца. Еще 647 родителям первого ребенка назначена эта мера поддержки в сумме 300 тысяч рублей.
Как сообщает "БНК", в 2023 году 2174 семьи получили возможность воспользоваться региональным семейным капиталом в связи с рождением первого ребенка.
"Введение регионального семейного капитала (РСК) при рождении первенца было частью нацпроекта "Демография". Хотя этот национальный проект завершился, предоставление РСК будет продолжаться в рамках нового нацпроекта "Семья", который стартовал с 1 января 2025 года", — сообщила первый заместитель министра труда Республики Коми Татьяна Майкова.
Напомним, что региональный семейный капитал полагается семьям, у которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Эта поддержка обеспечивается исключительно из бюджета Республики Коми.
В прошлом году сумма регионального капитала увеличена вдвое — со 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. А если матери, родившей первенца, на момент рождения ребенка было менее 25 лет, то ей положено 500 тысяч рублей.
Новые размеры РСК применяются к детям, рожденным или усыновленным с 1 января 2024 года. Для детей, появившихся на свет в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года, капитал остается на прежнем уровне — 150 тысяч рублей.
Молодые родители могут использовать региональный капитал для удовлетворения ключевых нужд семьи, включая покупку жилья либо ремонт домов и квартир.
"Семьи активно используют эту форму поддержки. В прошлом году капиталом воспользовались 2137 семей. 558 из них улучшили жилищные условия с помощью РСК, а 1167 родителей сделали ремонт жилья или перепланировку благодаря этой мере", — отметила Татьяна Майкова.
Семьи также могут направить РСК на оплату обучения или лечения ребенка, приобретение транспортных средств, таких как автомобиль, снегоход или маломерное судно.
Кроме того, один раз в год из средств РСК можно получить до 50 тысяч рублей. Эти деньги возможно потратить на оплату ЖКУ, налогов, детского сада, санаторного лечения, страхование имущества или здоровья ребенка, семейные поездки на отдых, а также физкультурные услуги для детей. В 2024 году эту выплату получили 575 родителей первенца.
По данным Минтрудсоц РК, в 2024 году региональный бюджет Коми выделил на финансирование РСК 278, 2 млн рублей.
Подать заявление на РСК при рождении или усыновлении первого ребенка можно в Центре соцзащиты по месту жительства, в МФЦ "Мои документы" на территории Коми или через портал "Госуслуги".