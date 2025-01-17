В Коми более 600 молодых женщин получили полмиллиона рублей за рождение первенца

В 2024 году 634 жительницы Коми получили право на получение регионального семейного капитала за рождение первенца. Еще 647 родителям первого ребенка назначена эта мера поддержки в сумме 300 тысяч рублей.

Как сообщает "БНК", в 2023 году 2174 семьи получили возможность воспользоваться региональным семейным капиталом в связи с рождением первого ребенка.

"Введение регионального семейного капитала (РСК) при рождении первенца было частью нацпроекта "Демография". Хотя этот национальный проект завершился, предоставление РСК будет продолжаться в рамках нового нацпроекта "Семья", который стартовал с 1 января 2025 года", — сообщила первый заместитель министра труда Республики Коми Татьяна Майкова.

Напомним, что региональный семейный капитал полагается семьям, у которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Эта поддержка обеспечивается исключительно из бюджета Республики Коми.

В прошлом году сумма регионального капитала увеличена вдвое — со 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. А если матери, родившей первенца, на момент рождения ребенка было менее 25 лет, то ей положено 500 тысяч рублей.

Новые размеры РСК применяются к детям, рожденным или усыновленным с 1 января 2024 года. Для детей, появившихся на свет в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года, капитал остается на прежнем уровне — 150 тысяч рублей.

Молодые родители могут использовать региональный капитал для удовлетворения ключевых нужд семьи, включая покупку жилья либо ремонт домов и квартир.