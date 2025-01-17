В Коми из-за аномально теплой зимы закрыли ледовые переправы

Фото Минстрой Коми

В Коми прекращено движение по пяти переправам на дорогах областного значения. Об этом сообщает "Комиинформ". По данным издания, ранее аналогичные меры приняли в Корткеросском районе и Усинске.

Из-за погоды в республике закрыты переправы в Княжпогостском, Усть-Вымском, Удорском и Усть-Цилемском районах. Переправы через реки Вымь в Княжпогостском районе и Вычегду в Усть-Вымском районе приостановлены в связи с наличием открытой воды на реке. Из-за тёплой погоды лёд не образуется.

Как передает "Комиинформ", запуск дорог зависит от метеоусловий. Выезд на лёд до официального открытия переправы запрещён.

Открытие переправы через Печору и зимника Акись - Ошкурья - Усь-Уса с переправами через Печору, Виловатник и Ыджыд-Ошкурью задерживается, несмотря на готовность, из-за рыхлой структуры льда при отсутствии заморозков, поэтому пока дороги не эксплуатируются во избежание ЧС. Несколько автомобилей застряли в полынье на прошлой неделе.

11 января на переправе близ села Усть-Уса в течение одного дня застряли шесть автомобилей, пытавшиеся проехать по закрытой переправе. Автомобили быстро удалось освободить.