Одна химия, а не соль: Роскачество выявило 5 брендов поваренной соли, которые лучше не покупать
- 07:15 18 января
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- Служба новостей
Эксперты выявили серьезные расхождения между заявленными характеристиками и фактическим качеством продукции у пяти известных брендов, что вызвало вопросы относительно их безопасности для потребителей.
Проблемы с указанием происхождения и маркировкой
Многие производители на упаковке своей продукции указывают регион происхождения, несмотря на наличие ресурсов в таких местах, как Крым, Астраханская, Иркутская и Оренбургская области. Однако часто эта информация относится только к месту упаковки, что может вводить покупателя в заблуждение. Торговые дома, такие как «Соль» и «Atlantika», честно сообщают о белорусском и кипрском происхождении своих товаров. Тем не менее, некоторые компании применяют маркетинговые уловки, к примеру, указывают такие заявления, как «без ГМО» для хлорида натрия, что является бессмысленным.
Вопросы к «морской» соли
Роскачество уделяет особое внимание продуктам, указанным как «морская соль». Настоящая морская соль должна добываться специальными способами, однако некоторые производители используют этот термин неправомерно. Соль российского или белорусского происхождения может быть ошибочно названа «морской», вводя тем самым потребителей в заблуждение.
Бренды с нарушениями
Проведенное исследование выявило следующие бренды, у которых обнаружены значительные нарушения:
- «Торговый дом Соль» — недостаток йода и сомнительная маркировка «без ГМО».
- «Валетек» — недостаточное содержание йода.
- «Белёк» — несоответствие стандартам по содержанию йода и нерастворимым остаткам.
- «Crista» — избыточное содержание хлорида натрия и неточность в упаковке.
- «Салина» — несоответствие размера гранул заявленному ГОСТу.
Рекомендации для потребителей
Роскачество рекомендует покупателям тщательно изучать информацию на упаковке соли, обращая внимание на происхождение и характеристики продукции. Стоит избегать продукции с неясным происхождением или сомнительными заявлениями.
Исследование подчеркивает важность прозрачности в пищевой индустрии и необходимость усиленного контроля качества пищевых товаров на российском рынке.