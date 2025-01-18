Одна химия, а не соль: Роскачество выявило 5 брендов поваренной соли, которые лучше не покупать

Многие производители на упаковке своей продукции указывают регион происхождения, несмотря на наличие ресурсов в таких местах, как Крым, Астраханская, Иркутская и Оренбургская области. Однако часто эта информация относится только к месту упаковки, что может вводить покупателя в заблуждение. Торговые дома, такие как «Соль» и «Atlantika», честно сообщают о белорусском и кипрском происхождении своих товаров. Тем не менее, некоторые компании применяют маркетинговые уловки, к примеру, указывают такие заявления, как «без ГМО» для хлорида натрия, что является бессмысленным.