Житель Коми сделал из своей квартиры сад для запрещенных растений

Житель Сосногорска превратил арендуемую квартиру в сад для культивирования запрещенных растений. В отношении мужчины заведено уголовное дело за незаконную торговлю наркотиками, ему грозит тюремный срок до 20 лет.

В результате действий сотрудников уголовного розыска в Сосногорске задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке сбыта наркотических веществ.