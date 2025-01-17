Житель Коми сделал из своей квартиры сад для запрещенных растений
- 19:00 17 января
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- Инесса Богатая
Житель Сосногорска превратил арендуемую квартиру в сад для культивирования запрещенных растений. В отношении мужчины заведено уголовное дело за незаконную торговлю наркотиками, ему грозит тюремный срок до 20 лет.
В результате действий сотрудников уголовного розыска в Сосногорске задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке сбыта наркотических веществ.
Во время обысков в арендуемой квартире мужчины полиция обнаружила крупные и мелкие партии высушенных запрещенных растений. Экспертиза установила, что общий вес изъятого превысил два килограмма.
Согласно заявлениям подозреваемого, он выращивал запрещенное растение в домашних условиях с целью дальнейшей продажи. Семена и необходимое оборудование, включая лампы, обогреватели, вентиляторы, садовые ножницы и лопатки, он закупал в интернет-магазинах для садоводства. В его жилище также нашли 34 контейнера с ростками, отправленные в экспертно-криминалистический центр МВД по Коми для установления вида растений и содержания наркотических веществ.
Следственным подразделением возбуждено уголовное дело против задержанного. По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Следствие обратилось в суд с просьбой о заключении подозреваемого под стражу.