Сыктывкарский суд продлил арест участнику смертельного ДТП на улице Коммунистической

Фото: Сыктывкарский городской суд

В Сыктывкаре продлили срок ареста водителю, который осенью сбил двоих пешеходов на улице Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба столичного суда. 17 января 2025 года Сыктывкарский городской суд рассмотрел запрос следствия на продление ареста молодого человека, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, что привело из-за неосторожности к серьезным травмам одного человека и смерти другого.

Напомним, 21 сентября 2024 года вечером юноша, находясь за рулем автомобиля "Лада Гранта", сбил двух мужчин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Коммунистической в Сыктывкаре. В результате аварии один человек погиб на месте, другой умер в больнице.

Добавим, что учитывая личность обвиняемого и обстоятельства происшествия, суд удовлетворил просьбу следственных органов и продлил арест нарушителю ПДД до 6 месяцев, то есть до 21 марта 2025 года.