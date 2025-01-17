Гадость в бутылке: это растительное масло точно стоит обходить стороной. Опубликован черный список

Роскачество недавно провело исследование, чтобы оценить качество и соответствие стандартам различных видов растительного масла, представленного на рынке. Обнаружилось, что из 57 протестированных образцов большинство соответствовало российским стандартам качества. Однако были выявлены и некоторые недочеты, вызывающие беспокойство.

Некоторые известные бренды, такие как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY", показали несоответствие заявленным на упаковке показателям перекисного числа согласно ГОСТу, а также своему классу. Это говорит о том, что использование этих масел не рекомендуется даже в рамках заявленного срока годности, что нарушает права потребителей на получение достоверной информации.