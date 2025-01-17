В Коми прокуратура подала в суд на мэрию Сыктывкара

Прокуратура выявила проблему с предоставлением бесплатных земель в Сыктывкаре. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Коми провела проверку на соблюдение прав многодетных семей относительно получения земель под строительство. Выяснено, что в администрации Сыктывкара более 700 семей имеют законное право претендовать на собственные земельные площади от муниципалитета.

Тем не менее администрация города за последние пять лет смогла обеспечить участками только 84 семьи из этой категории, причем в 2024 году землю предоставили только двум. За период с 2014 по 2024 годы Сыктывкарская мэрия реализовала более 1800 земельных участков, отнесенных к категории "земли населенных пунктов", через коммерческую продажу.