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Житель Коми может сесть на семь лет в тюрьму за незаконную вырубку деревьев

Житель Коми может сесть на семь лет в тюрьму за незаконную вырубку деревьев Фото из архива

В Сысольском районе Коми завели уголовное дело против мужчины, которого подозревают в незаконной рубке леса. Ему грозит семь лет тюрьмы. Об этом сообщает МВД по региону.

Выяснилось, что 64-летний местный житель, не имеющий официальной работы, в период с ноября 2023 года по март 2024 года занимался незаконной заготовкой древесины в Сысольском лесничестве без необходимого разрешения.

Для работ он нанял бригаду из местных жителей, обманул их относительно легальности своих действий и дал указание спилить деревья хвойных и лиственных пород на участке площадью 3,3 гектара, отведенном для личных нужд жителей.

Вырубка затронула породы, такие как сосна, ель, осина и береза. Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 13 миллионов рублей.

Мужчине назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Напомним, в Республике Коми сотрудники Центра защиты леса провели работу по выявлению участков, требующих лесного восстановления, в рамках проекта "Сохранение лесов".

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