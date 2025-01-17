Житель Коми может сесть на семь лет в тюрьму за незаконную вырубку деревьев

В Сысольском районе Коми завели уголовное дело против мужчины, которого подозревают в незаконной рубке леса. Ему грозит семь лет тюрьмы. Об этом сообщает МВД по региону.

Выяснилось, что 64-летний местный житель, не имеющий официальной работы, в период с ноября 2023 года по март 2024 года занимался незаконной заготовкой древесины в Сысольском лесничестве без необходимого разрешения.