В сыктывкарских школах нет подтвержденных случаев буллинга

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В общественной приемной Коми прошла прямая линия, посвященная школьному буллингу. Светлана Мокрецова, заместитель директора Центра психолого-педагогической помощи, подчеркнула важность различения конфликта и буллинга. Об этом сообщает "БНК".

Конфликт обычно возникает спонтанно, когда дети ругаются и обижают друг друга, при этом обе стороны имеют равные силы и влияние на ситуацию, и конфликты, как правило, быстро завершаются.

Буллинг же характеризуется продолжительными негативными действиями в отношении одной жертвы, включая планомерное и повторяющееся унижение, в котором жертва чувствует себя беззащитной. Агрессия может быть как эмоциональной, так и физической. Все вовлеченные — жертва, агрессор и свидетели — играют определенные роли.

Специалисты советуют сохранять спокойствие во взаимодействии с агрессором, так как именно эмоциональная реакция является его целью.

Родителям стоит уделить внимание следующим возможным признакам буллинга у детей:

— упорное нежелание ходить в школу, независимо от обстоятельств;

— отсутствие желания говорить о школе и одноклассниках;

— физические симптомы, такие как частые болезни или боли, исчезающие в выходные;

— снижение успеваемости;

— пониженная самооценка.

Если ребенок сталкивается с буллингом, ему следует рассказать взрослым о происходящем. При отсутствии такой возможности, можно обратиться на телефон доверия.

Татьяна Меньшикова, начальник отдела воспитания Сыктывкара, отметила: "На данный момент сообщений о буллинге нет", хотя все случаи тщательно проверяются. Нередко родители неправильно трактуют ситуацию, путать буллинг с обычными детскими ссорами, которые дети часто разрешают сами.

Профилактика буллинга адресована как ученикам, так и взрослым — родителям и учителям. В школах проводятся консультации, родительские собрания, вебинары, и другие мероприятия. Каждое образовательное учреждение имеет службу примирения, где дети выступают медиаторами. На муниципальном уровне работает телефон доверия, с марта 2024 года принявший свыше 50 звонков. Они могут быть как по конкретным случаям, так и из интереса, все обращения остаются анонимными.

Организаторы буллинга должны помнить о возможной административной и уголовной ответственности за свои действия, включая оскорбления, клевету, и причинение вреда.