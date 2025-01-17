Всем, у кого есть карта "Мир", установили срок до конца января. Потом будет уже поздно

В последние месяцы владельцы карт "Мир" заметили на своих счетах появление новой функции, связанной с бонусами. Национальная платежная система запустила программу, которая позволяет получать специальные баллы, называемые "приветы", за покупки и выполнение заданий на официальном сайте. Как и в любой системе лояльности, здесь есть свои сроки и особенности, о которых необходимо помнить.

Баллы "приветы" начисляются за покупки, совершенные с картой "Мир", будь то обычные походы за покупками или шопинг онлайн. Помимо этого, выполнение определенных задач на сайте может принести дополнительные баллы. Программа направлена на поощрение активного использования карты и предоставляет пользователям возможность получать разнообразные привилегии.