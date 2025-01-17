Всем, у кого есть карта "Мир", установили срок до конца января. Потом будет уже поздно
- 10:05 17 января
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- Служба новостей
В последние месяцы владельцы карт "Мир" заметили на своих счетах появление новой функции, связанной с бонусами. Национальная платежная система запустила программу, которая позволяет получать специальные баллы, называемые "приветы", за покупки и выполнение заданий на официальном сайте. Как и в любой системе лояльности, здесь есть свои сроки и особенности, о которых необходимо помнить.
Баллы "приветы" начисляются за покупки, совершенные с картой "Мир", будь то обычные походы за покупками или шопинг онлайн. Помимо этого, выполнение определенных задач на сайте может принести дополнительные баллы. Программа направлена на поощрение активного использования карты и предоставляет пользователям возможность получать разнообразные привилегии.
Накопленные "приветы" можно обменивать на привлекательные предложения. Это может быть кешбэк — частичный возврат средств на счет, что всегда приятно. Также владельцы карт могут рассчитывать на скидки на услуги по доставке продуктов и другие интересные предложения, которые могут упростить вам повседневные траты.
Однако важно помнить: воспользоваться накопленными бонусами можно только до конца января. После этой даты все неиспользованные "приветы" будут аннулированы. Это значит, что если вы не обменяете свои баллы до начала февраля, они пропадут. Не откладывайте их использование на потом и постарайтесь извлечь максимум пользы из программы вовремя.
Рекомендации для владельцев карт "Мир":
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Проверьте баланс: Узнайте, сколько "приветов" у вас уже есть. Это можно сделать через мобильное приложение или интернет-банк.
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Планируйте: Покупки, которые вы собираетесь совершить, лучше сделать до конца января, чтобы заработать дополнительные баллы.
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Ознакомьтесь с предложениями: Посмотрите, на что можно потратить накопленные баллы. Это поможет вам максимально эффективно их использовать.
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Не откладывайте: Убедитесь, что вы успели воспользоваться всеми возможностями до истечения срока. Не стоит ждать последнего дня, чтобы избежать технических заминок.
Программа накопления "приветов" для держателей карт "Мир" предоставляет отличную возможность для экономии и получения дополнительных выгод. Но важно не забывать о сроках, чтобы воспользоваться бонусами в полной мере. Следите за новостями и своими накоплениями — впереди могут быть новые интересные предложения.