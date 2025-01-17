В Сыктывкаре компании начали судиться с владелицей частной школы "Северная академия"
- 10:45 17 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре идет судебная тяжба между компаниями и директором недавно закрывшейся частной школы "Северная академия". Первый иск на сумму 501 тысяча рублей закончился не в пользу предпринимательницы, в то время как второй иск еще не завершен.
Как передает издание "БНК", ООО "Госкомплект РК" просило взыскать с индивидуального предпринимателя Александры М. штрафные санкции, начисленные за задержку оплаты по договору поставки, заключенному в 2023 году. Штраф в размере 501 тысячи рублей подтвердили судом в ноябре 2024 года. Решение пока не вступило в силу.
В конце декабря 2024 года в суд поступил иск от ООО "Инжиниринговая компания "Инновационные технологии" о взыскании долга за аренду за период с февраля по август 2024 года, включая штрафы и пени. Общая сумма иска составляет 543 тысячи рублей, и по нему пока не принято решение.
В январе владелица Александра М. неожиданно уведомила родителей учащихся, что "Северная академия" прекращает свою работу, не объяснив причин. Клиенты учреждения срочно искали новые школы и требовали возврата авансов, но в договорах этих условий не было. Позже выяснилось, что заведение не имела лицензии на образовательную деятельность.
Прокуратура Сыктывкара проверяет выполнение предпринимателем обязательств перед учениками, перешедшими на семейное обучение. Полиция ведет проверку по семи заявлениям относительно невыполнения обязательств по обучению детей. Кроме того в МВД поступило два заявления от родителей воспитанников частного детского сада "Северный мишка", также принадлежащего Александре М.
Женщина объяснила закрытие школы в посте в соцсетях, указав на разрыв с партнером, кадровые проблемы и недостаток средств. Она выразила готовность выйти из проекта и привлечь инвестиции, настаивая на отсутствии серьезных нарушений в своем бизнесе.