В Сыктывкаре компании начали судиться с владелицей частной школы "Северная академия"

В Сыктывкаре идет судебная тяжба между компаниями и директором недавно закрывшейся частной школы "Северная академия". Первый иск на сумму 501 тысяча рублей закончился не в пользу предпринимательницы, в то время как второй иск еще не завершен.

Как передает издание "БНК", ООО "Госкомплект РК" просило взыскать с индивидуального предпринимателя Александры М. штрафные санкции, начисленные за задержку оплаты по договору поставки, заключенному в 2023 году. Штраф в размере 501 тысячи рублей подтвердили судом в ноябре 2024 года. Решение пока не вступило в силу.