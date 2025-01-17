В Сыктывкаре пройдут массовые проверки автомобилистов
- 08:45 17 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре увеличат количество дорожных патрулей. С 17 по 19 января в столице Коми пройдут масштабные проверки автомобилистов.
На улицах города будут дежурить дополнительные автоэкипажи ГАИ, акцентируя внимание на серьёзных нарушениях правил дорожного движения в рамках операции "Нетрезвый водитель". Сотрудники полиции станут останавливать автомобили и проверять состояние водителей. Если не выявят признаков опьянения, запаха алкоголя, странного поведения или нарушений ПДД, водители получат возможность сразу продолжить своё движение, говорится в сообщении МВД по Коми.
Согласно статье 12.8 часть 1 КоАП, предусмотрены штрафные санкции в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное вождение в нетрезвом виде действует уголовное наказание по статье 264.1 УК, максимальная мера — тюремное заключение до двух лет с запретом на определённые должности или виды деятельности до трёх лет.
Если вы увидели водителя, управляющего автомобилем в состоянии опьянения, немедленно сообщите в полицию по номеру 02 или в дежурную часть ГИБДД Сыктывкара по телефону 28-18-00. В соответствии с региональным законом от 14 февраля 2023 года, за такое сообщение или за информацию о водителе, скрывшемся с места ДТП, предусмотрена выплата в размере 3000 рублей без налогообложения.