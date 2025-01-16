24-летняя сыктывкарка меняла золотые украшения на бижутерию в пункте выдачи заказов

В Сыктывкаре обнаружили женщину, которая меняла золотые украшения на дешевые аксессуары в пункте выдачи заказов. Она приобретала ювелирные изделия под видом дешевки и затем возвращала бижутерию в упаковках от дорогих украшений.

Сотрудник пункта самовывоза сообщил в полицию о краже золотых колец на сумму 22 900 рублей, рассказывает МВД по Коми.