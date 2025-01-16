24-летняя сыктывкарка меняла золотые украшения на бижутерию в пункте выдачи заказов
- 22:45 16 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре обнаружили женщину, которая меняла золотые украшения на дешевые аксессуары в пункте выдачи заказов. Она приобретала ювелирные изделия под видом дешевки и затем возвращала бижутерию в упаковках от дорогих украшений.
Сотрудник пункта самовывоза сообщил в полицию о краже золотых колец на сумму 22 900 рублей, рассказывает МВД по Коми.
Полицейские установили местоположение и личность виновницы. Ею оказалась 24-летняя местная жительница, ранее не привлекавшаяся к суду. Девушку задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Стало известно, что подозреваемая заказывала бижутерию и ценные украшения онлайн. Получив несколько товаров, и выбрав область вне видимости камер, она меняла содержимое пакетов. Под видом бижутерии получала золото, а возвращала продавцам дешевые вещи в упаковке от дорогих изделий.
Полицейские выяснили, что девушка была причастна еще к двум подобным кражам. Она действовала по аналогичному методу, но уже сотрудничала с одной из своих 24-летних приятельниц. Полученный товар на сумму 41 132 рубля подруги сдавали в ломбард.
В отношении этих лиц возбуждены дела по признакам преступления, подпадающего под ч.1 ст. 159 (мошенничество) и ч.2 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой), УК РФ. Им выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.