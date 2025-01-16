Химическая отрава в красивой бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла

freepik.com

Данное расследование в очередной раз наглядно показывает, что даже в таком, казалось бы, простом сегменте, как производство растительных масел, существует серьезная проблема с недобросовестностью некоторых игроков. Выявлено много нарушений

В последние годы вопросы качества продуктов питания стали как никогда актуальными для российских потребителей. Поэтому исследование, проведенное "Роскачеством" в отношении популярных брендов растительных масел, вызвало общественный резонанс.

Результаты проверки 57 образцов растительных масел, представленных на российском рынке, выявили ряд весьма тревожных тенденций, которые ставят под сомнение добросовестность и профессионализм некоторых крупных игроков этого сигмента. Хотя большинство проверенных образцов формально не содержали явных нарушений или вредных компонентов, эксперты Роскачества зафиксировали ряд серьезных проблем, связанных с несоответствием заявленных характеристик фактическим показателям продукта. Данный факт вызывает серьезные вопросы относительно подлинности и прозрачности деятельности целого ряда производителей, создавая риски для доверия потребителей.

Ключевым проблемным моментом, выявленным в ходе исследования, стали значительные расхождения между реальными данными о продукте и информацией, предоставляемой производителями на упаковке и в вездесущей рекламе. Так, в растительных маслах брендов "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт" были обнаружены сильные несоответствия, которые могут свидетельствовать как о нарушениях в технологическом процессе, так и о преднамеренном искажении рецептуры.

Еще одной проблемой стали отклонения по содержанию жирных кислот в маслах марок "Кубань" и "Green Ray". Подобные несоответствия также ставят под вопрос добросовестность некоторых производителей и могут нести реальные риски для здоровья потребителей. Более того, эксперты Роскачества отмечают, что наряду с проблемами соответствия заявленным характеристикам, в ряде случаев были выявлены и факты намеренной фальсификации.