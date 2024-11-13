Аналитики Домклик: в октябре спрос на вторичное жилье оживился

Аналитический центр Домклик рассказал о ключевых событиях на российском рынке ипотеки, которые произошли в октябре 2024 года. В этой части исследования эксперты описали, как изменилось распределение выдач Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального строительства (ИЖС).

Распределение ипотеки Сбера по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в октябре 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как "Первичное" и "Вторичное", соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). "Остальное" включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач.

В октябре Сбер оформил 50,7 тысяч ипотечных кредитов на сумму 203,6 миллиардов рублей. По отношению к предыдущим месяцам изменение количества выдач остается незначительным: начиная с июля показатель колеблется около 50 тысяч. По отношению к сентябрю количество выросло на 1,6%.

Алексей Лейпи, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка: