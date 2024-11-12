В Коми начали производить больше молока

И.о. министра сельского хозяйства Коми Сергей Елдин, обсуждая государственную программу в областном парламенте, затронул вопросы урожая 2024 года, а также уровень производства молока и мяса. Об этом сообщает "БНК".

По сравнению с предыдущим годом, количество собранного на полях картофеля и овощей возросло на 28%: удалось заготовить 6,6 тысячи тонн с урожайностью 170 центнеров на гектар. Открытый грунт дал 0,8 тысячи тонн овощей при урожайности 405 центнеров с гектара, пишет "БНК".