В Коми начали производить больше молока
- 01:00 13 ноября
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- Инесса Богатая
И.о. министра сельского хозяйства Коми Сергей Елдин, обсуждая государственную программу в областном парламенте, затронул вопросы урожая 2024 года, а также уровень производства молока и мяса. Об этом сообщает "БНК".
По сравнению с предыдущим годом, количество собранного на полях картофеля и овощей возросло на 28%: удалось заготовить 6,6 тысячи тонн с урожайностью 170 центнеров на гектар. Открытый грунт дал 0,8 тысячи тонн овощей при урожайности 405 центнеров с гектара, пишет "БНК".
В своем выступлении Сергей Елдин подчеркнул проблемы с сохранением урожая, напомнив ситуацию с "Пригородным": в октябре жители Сыктывкара обнаружили на полях возле ТЦ "Макси" в Орбите Сыктывкара множество раздавленного картофеля. На предприятии пояснили, что это был способ избавиться от гниющих корнеплодов, чтобы не потерять больше урожая на складах. Сейчас там продолжается служебное расследование.
И. о. министра отметил необходимость реконструкции хранилищ для картофеля и овощей, чтобы избежать подобных случаев в будущем. Профильное региональное ведомство готово рассматривать варианты господдержки для этих целей.
Сергей Елдин также рассказал о состоянии дел в производстве молока и мяса в регионе Коми. Ожидается, что по итогам года будет произведено около 54 тысяч тонн молока, что на 7,3% превышает показатели 2023 года. Надой на корову за 10 месяцев текущего года в сельскохозяйственных организациях составил более 5800 кг, что на 3% выше уровня 2023 года.
Производство мяса крупного скота и птицы в сельхозорганизациях планируется на уровне 28 тысяч тонн, что соответствует показателям 2023 года.